Vírusu sa ešte môžeme zbaviť aj úplne!

Na Slovensku pravdepodobne príde k úplnej karanténe ako v Taliansku a Španielsku. Je to len otázkou času. Ak začneme konať hneď, môžeme sa koronavírusu zbaviť aj úplne.

Vysvetlím, prečo by som, ako slovenský premiér, už týždeň intenzívne uvažoval o úplnej karanténe. Celý čas tu budem rozmýšľať iba o prvej vlne nákazy, ktorá snáď skončí v lete. Pri momentálnom stave znalostí mi čokoľvek iné príde ako veštenie. Do leta sa ešte asi výrazne neprejaví efekt počasia a liek tak skoro nebude takmer určite. Najdôležitejšou neznámou premennou v tomto období budú testy. Hlavne ich dostupnosť a senzitivita (čím menej falošne negatívnych = zdravých). Cena testov, v porovnaní s ekonomickým dopadom netestovania, nebude až tak dôležitá. Čím viac a čím presnejšie budeme ľudí testovať, tým lepšie budeme vedieť odizolovať chorých a obmedziť šírenie vírusu. Každému je snáď jasné že by strašne pomohlo keby sme napríklad mohli otestovať celú populáciu každý týždeň (ak nie, pozrite si napr. čerstvé správy z Talianskeho Vó). To tak skoro na Slovensku vedieť nebudeme, ale momentálne nezvládame testovať ani všetkých ľudí s horúčkou.

O tom, že dôchodcovia musia byť v karanténe už teraz, nemá zmysel písať. Bez toho to skončí katastrofou. To už je jasné aj Borisovi Johnsonovi. Z brucha odhadujem, že pri účinnej izolácii dôchodcov, zomrie na Slovensku maximálne desať tisíc pracujúcich ľudí (3 milióny nakazených, smrtnosť 0.3 %). Bez ich izolácie to bude tak 3 - 5 krát viac. Aj keď desať tisíc by bolo strašné tiež, nejak sa s tým zmierime. Ale čo ak nemusí zomrieť ani toľko?

Čo sa týka pracujúcich, v zásade môžeme zvoliť tri prístupy:

1, Budú pracovať bez obmedzení.

2, Tí čo môžu, budú pracovať z domu. Ostatní sa budú v práci snažiť nenakaziť.

3, Všetci zostanú doma.

Trochu si to rozoberme:

1, Neobmedzenie pracujúcich. Niektorí ľudia toto považujú za ideálnu možnosť. Veď rizikových (starí, chorí, tehotné) sme nechali doma a pre nás ostatných je to ako chrípka pre nich. Nie je! Choroba má väčšinou brutálny priebeh aj u najmenej rizikových (kto neverí, nech si pozrie video na konci). Predpokladám minimálne dvoj-týždennú práceneschopnosť pri väčšine nakazených. K tomu si zoberme model nášho Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), ktorý pri tomto prístupe odhaduje začiatkom apríla naraz 2.35 milióna chorých ľudí. Ja som pri takýchto odhadoch radšej opatrný. Ale je jasné, že v jednom momente by bola na PN veľká časť populácie. Proste totálny kolaps, možno aj časti kritickej infraštruktúry. Pracujúci umierajúci doma v posteli, lebo v nemocniciach nie je miesto. To by potom fakt malo zmysel nakupovať stovky kíl potravín a vody. K tomuto ale nikdy nedôjde, lebo to zastavíme prechodom k prístupu 3. Proste musíme sa obmedziť aj my pracujúci, či sa nám to páči, alebo nie. S prístupom 1 už ďalej nepočítam.

2, Práca z domu a s obmedzeniami. Takto to už začína fungovať vo viacerých európskych krajinách, vrátane Česka a Rakúska. Postupne na to prechádza aj Slovensko. Ľudia majú povolené len chodiť do práce a do obchodu. Občas sa môžu ísť prejsť do prírody. Ulice a MHD sú skoro prázdne. Dopad na ekonomiku je veľmi veľký.

3, Pracujúci sú doma (okrem kritickej infraštruktúry). Alias úplná karanténa. Takto teraz funguje Taliansko a Španielsko. Neviem načo čaká Irán. Ďalšie európske krajiny sa budú postupne pridávať. Francúzsku dávam tak týždeň. Toto je proste záchranná brzda, keď už situáciu nezvládam. Zaberie to vždy. Otázka je ako dlho to bude musieť trvať pred pustením časti populácie naspäť do práce. Vo všeobecnosti tipujem 3 až 4 týždne, závisí to ale od viacerých faktorov. Po detailnej analýze dát z Číny, Talianska a Španielska, budeme vedieť viac. Dopad na ekonomiku obrovský.

Každá krajina by podľa mňa mala pri rozhodovaní o najbližších štyroch mesiacoch rozmýšľať len o prístupoch 2 a 3. Slovensko musí teraz pri oboch scenároch hlavne:

1, Zohnať veľké množstvá zdravotníckej výbavy, hlavne respirátorov. Tu sa aspoň snažíme. Snaží sa aj iniciatíva https://ktopomozeslovensku.sk/

2, Čo najintenzívnejšie informovať dôchodcov o hrozbe a izolovať ich. Zatiaľ úplný prepadák. V Rakúsku majú napríklad super reklamy zacielené na dôchodcov. Potom bude čím skôr treba zorganizovať rozvoz jedla a liekov až do domu (aby sa nenakazili v obchodoch). Toto v Česku už organizujú ľudia svojpomocne. Na Slovensku viem o niektorých takých samosprávach.

3, Prikázať pracujúcim ľuďom aby v podstate chodili iba do práce a do obchodu. Verím, že to o chvíľu príde aj k nám.

4, Spustiť masívne testovanie . Tu výrazne zaostávame!

5, Spočítať presne počet ventilátorov, kupovať a vyrábať ich ako sa dá. Fakt nechápem ako je možné že tu ešte stále nemáme presné číslo.

- Oproti Taliansku a Španielsku máme výhodu, že sme k zásadnejším reštrikciám pristúpili skôr. Teraz ju nepremárnime!

A čo tá úplná karanténa? Pri rozhodovaní o prechode do nej musí každý štát zohľadniť aktuálny počet nakazených a svoju pripravenosť, špeciálne stav svojho zdravotníctva. Nakazených odhadujem na tisíc.

Poďme v skratke na pripravenosť slovenského zdravotníctva:

1, Chýba základný zdravotnícky materiál ako respirátory a rúška.

2, Stav testovania je mizerný a asi sa najbližší mesiac rádovo nezlepší. Pri výteroch chýbajú kity (RNA/DNA stabilizátor). Testov na protilátky v krvi máme minimum. Jedinou potešujúcou správou v tomto smere je iniciatíva Esetu. Aspoň niekto sa snaží, keď štát spí.

3, Čo sa týka počtu pľúcnych ventilátorov, videl som už čísla od 550 do 1100. To, že ich nevieme presne spočítať, je hanba. Česi svoje spočítali a minister pred pár dňami aktualizoval ich počet. Sám sa veľmi potešil, keď zistil, že ich nemajú okolo predpokladaných 2000, ale až 3590. Povedal aj, že 60% z nich je obsadených. Po prepočte by to pri Slovensku vyšlo na 1100 obsadených ventilátorov. Takže predpokladám, že voľných ventilátorov je minimum už teraz. To potvrdzuje aj kamarát z infekčného v Bratislave. Pri optimistickom scenári počítam, že zoženieme 100 nových každý mesiac To nás ale z biedy nevytrhne. Preto si musíme priznať, že už za chvíľu budeme pri ventilátoroch riešiť situácie ako v Taliansku. Ibaže my už sa nebudeme rozhodovať medzi dôchodcami a mladými (dôchodcovia už budú sedieť doma), ale medzi 50 a 40 ročnými. Podľa mňa už tu je jasné, čo sa stane. Ale poďme sa ešte pozrieť o pár mesiacov ďalej. IZP počíta, pri najprísnejšej forme 2. prístupu, za tri - štyri mesiace s pol miliónom chorých naraz. Vtedy odhadujem, že by potrebovalo ventilátor zhruba 3000 pracujúcich ľudí (0.6 %). Ventilátorov vtedy bude maximálne polovica. Ešte niekto pochybuje čo nás čaká? Už len z politického hľadiska predpokladám že chvíľu po momente s nedostatkom ventilátorov (za pár týždňov), vstúpi Slovensko do úplnej karantény. Matovič je veľký populista, žiadny prístup ala Johnson nám nehrozí.

Môj záver: Slovensko pravdepodobne pôjde do úplnej karantény.

Ale kedy do tej karantény ideálne vstúpiť? Po veľkom zjednodušení (ktoré ale nemusí byť ďaleko od pravdy): čím skôr. Prvým dôvodom je momentálny stav pripravenosti zdravotníctva. Druhým dôvodom je, že čím skôr s ňou začneme, tým väčšia šanca, že vírus na Slovensku úplne vyhubíme. Kvôli stručnosti nebudem množstvo ďalších premenných rozoberať. Viacero z nich zatiaľ nepoznáme, veľmi by teraz pomohli napríklad modely ekonomického dopadu úplnej a čiastočnej karantény.

Úplnú karanténu ale treba najprv pripraviť tak, aby fungovala lepšie ako v Taliansku. Všetci by mali dostať hneď na začiatku jedlo na celú dobu jej trvania (počítam 3 – 4 týždne), aby už nebehali a nenakazovali sa po obchodoch. A potom im treba dať podrobné inštrukcie, ktoré musia dodržiavať keď sa chcú ísť prejsť von. Niečo na spôsob: https://dennikn.sk/blog/1805028/ako-sa-nenakazit-virusom-v-panelaku/

Počas karantény by sme čo najviac testovali a snažili sa zatiaľ priblížiť ku krajinám čo prekonali SARS (Hong Kong, Singapúr, Taiwan, ...). Aj ak by sa vírus nepodarilo vyhubiť, do leta by sme to už nejak dotiahli, možno aj s normálnejším spôsobom života.

Poznámka k susedom: Česko je skutočnou veľmocou vo ventilátoroch. A do konca týždňa by mali mať už milióny respirátorov a desiatky miliónov rúšok z Číny (niekedy sa podliezavý Zeman aj zíde). Takže sú výrazne lepšie pripravení a nemajú dôvod úplnú karanténu momentálne zaviesť. Je šanca, že to bez nej zvládnu až do leta. Nemecko tak isto. To či to takéto krajiny naozaj zvládnu, už bude závisieť od vecí ako dostupnosť a špecifickosť testov, úprava postupov a správanie verejnosti. To sú premenné ktoré vôbec neviem odhadnúť. Preto Česku a Nemecku odporúčam zostať pri prístupe 2, skúpiť všetky testy čo sa dá a zlepšiť testovaciu infraštruktúru, produkovať ventilátory na maximum a pozerať čo sa deje v ostatných krajinách. Za mesiac, dva, už budú lepšie vedieť na čom sú.

Záverom: Tým, že na Slovensku dôjde k úplnej karanténe, som si takmer istý. Jedine žeby sa u nás konalo podobné prekvapenie ako v Česku a po pivniciach by sme našli dvetisíc ventilátorov. Alebo by sme ich vedeli dvetisíc do leta niekde dokúpiť. Na úplnú karanténu teraz žiaľ ale nebude ani politická ani občianska vôľa. Odloží sa na moment keď naozaj dôjde k nedostatku ventilátorov. A to je škoda. Ale pochopím to. Čo nepochopím je, ako málo intenzívne riešime tých vyššie spomínaných päť vecí, ktoré sú už dnes úplne jasné.

Video k priebehu ochorenia:

https://www.youtube.com/watch?v=eslbV6ogyv0