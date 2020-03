Vedci proti COVID-19

ABSTRACT: Úplná karanténa Slovenska klope na dvere. Viacerí slovenskí vedci, lekári a iní odborníci si uvedomujú vážnosť situácie a chcú pomôcť v boji proti koronavírusu. Len nevedia ako. Uvediem pár vecí, ako môže pomôcť každý.

INTRODUCTION

Vstupujeme do najväčšej zdravotnej krízy za posledných sto rokov. Ak ste ešte nepočuli, Slovensko má len 450 pľúcnych ventilátorov!!! To je osemkrát menej ako Česko. K ich nedostatku dôjde za pár dní. Otázku COVID-19 by mali teraz spolu intenzívne riešiť nielen lekári, epidemiológovia, virológovia, molekulárny biológovia, ale aj matematici, informatici, ekonómovia, odborníci na zásobovanie potravinami a liekmi, na komunikáciu s verejnosťou a veľa ďalších. Musia sa spolu naučiť účinne komunikovať a snažiť sa hľadať riešenie s najmenšími stratami na životoch. Každý, kto má chuť pomôcť, sa teraz veľmi zíde. Kedy sa zapojiť do riešenia aktuálnych problémov keď nie teraz?

METHODS

1, TESTY (lekári, biovedci, chemici) – po ventilátoroch najaktuálnejší problém

Momentálne máme chemikálie len na 5000 PCR testov (3000 štát a 2000 súkromné laboratóriá Alpha medical). Proste katastrofa. Toľko sme mali teraz testovať denne. Limitujúcim faktorom je nedostatok chemikálie na stabilizáciu RNA (https://www.zymoresearch.com/collections/dna-rna-shield). Myslíte, že je zásadný rozdiel použiť chemikáliu od nejakej inej firmy (napr. https://www.thermofisher.com/at/en/home/brands/product-brand/rnalater.html)? Prečo to niekto aspoň nevyskúša ? Viete niekto ako je to inde vo svete? Čo sa týka PCR testov vo všeobecnosti, je pravdepodobné že ak náhodou ešte nechýbajú dnes, v najbližšej dobe bude nedostatok všetkých štandardne používaných kitov potrebných pri odberoch, izolácii RNA a qPCR. Tieto problémy sa dajú obísť a treba ich riešiť zavčasu. Môžeme buď skopírovať postupy iných krajín, alebo vymyslieť vlastné. Vždy ich bude treba testovať a optimalizovať. Príklad z Česka: chýbajú kity na qPCR, ale univerzita v Hradci Králové to s miestnou firmou rýchlo obišla a už aj ponúkajú náhradu (https://www.generi-biotech.com/cs/testovani-pritomnosti-sars-cov-2/). Teraz je veľmi dôležité mať dobrú vedeckú infraštruktúru. V tomto za Českom podfinancovaná slovenská veda bohužiaľ výrazne zaostáva. Každopádne musíme využiť to čo máme na úplné maximum. Všetky qPCR cykléry by mali prepadnúť v prospech štátu a musia v budúcnosti bežať 24/7. Ak máte na ústave alebo fakulte prístroj na qPCR, dajte vedieť. Treba ich spočítať a po vyriešení situácie s kitmi ich začať využívať. Matovič sa tvári ako chce testovať, tak dúfam, že ich využije.

Stotisíc protilátkových testov bol bohužiaľ Pellegriniho hoax. Spomínajú ďalších dvestotisíc, ale kto už im má veriť. Pokiaľ viem, teraz nemáme ani jeden. A to je obrovský problém. Týmito testami sme mohli teraz testovať pacientov s príznakmi a PCR testy sme si mohli ušetriť na lekárov. Keď už po infekčných oddeleniach behajú aj nakazené upratovačky, hádajte koľko ešte vydržia.

Čo sa týka všetkých tipov testov (PCR, protilátkové, antigénové), bude treba v spolupráci s lekármi otestovať ich citlivosť a špecifickosť v našich podmienkach. To sa kľudne môže diať aj na univerzitách, alebo na SAVke. V momente keď bude spustený voľný predaj testov, môže ich testovanie začať riešiť kto chce. Čím viac nezávislých dát, tým lepšie.

2, DÁTA OD LEKÁROV A Z LABORATÓRIÍ

Potrebujeme zistiť počty respirátorov, rúšok, cyklérov a kitov používaných počas testovania. Bez toho sa nedá rozhodnúť ako ďalej postupovať.

3, ŠTÚDIUM COVID-19 LITERATÚRY (všetci)

Články pribúdajú raketovým tempom a jeden človek si nemôže udržať prehľad. Každý, kto prečíta jeden článok, pomôže. Mať prehľad v literatúre je dôležité aj kvôli modelom (o tých niekedy nabudúce). Aby čo najpresnejšie odrážali reálnu situáciu, treba v nich použiť čo najpresnejšie parametre týkajúce sa prenosu nákazy, dĺžky inkubačnej doby, počtu asymptomatických prenášačov a podobne.

Z článkov bude dnes asi veľmi populárny ten o kombinácii hydroxychloroquínu (antimalaretikum, ktoré na koronavírus používame aj dnes) a azithromycínu (bežné antibiotikum): https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf. Síce ju otestovali iba na 6 pacientoch, ale pozrite si graf na poslednej strane. Podľa Trumpa sme už vyliečili koronavírus. Podľa stavu zásob v lekárňach určite tiež. A za chvíľu uvidíme ako je to naozaj. Toto je jediná vec ktorá nás môže zachrániť pred katastrofou s ventilátormi v najbližších dňoch. Zatiaľ som skeptický.

4, INFORMAČNÁ KAMPAŇ – príprava materiálov (lekári, virológovia, ...), komunikácia s verejnosťou (všetci)

Je potrebné vypracovať protokoly, ktoré majú dodržiavať ľudia v domoch, vonku a v práci. (moje pokusy: https://dennikn.sk/blog/1805028/ako-sa-nenakazit-virusom-v-panelaku/, https://dennikn.sk/blog/1805391/ako-sa-nenakazit-virusom-v-praci/). Rovnako je veľmi dôležité informovať dôchodcov a iných rizikových ľudí o riziku, ktoré im hrozí. Tieto materiály je potrebné potom rozšíriť (napr. vchody panelákov zvonku, obchody, internet, ...)

5, PRÍPRAVA WEBSTRÁNOK (Informatici, ...)

Webstránky sú ďalšou možnosťou informačnej kampane (https://www.okoronaviru.cz/). Ale tiež by mali slúžiť napríklad na koordináciu dobrovoľníkov ponúkajúcich dovoz nákupu dôchodcom a podobne (https://www.pomocdodomu.cz/). Možno nejaké takéto stránky aj sú, ale je ťažké ich nájsť (čím sa zase vraciam k informačnej kampani).

6, OBCHODY (informatici, lekári, virológovia, odborníci na distribúciu potravín)

Treba odhadnúť riziko prenosu nákazy v obchodoch a efektívne riešiť distribúciu potravín. Môj pohľad: Nakupovanie jedla v obchodoch považujem za veľký problém aj pri prísnych opareniach. Dochádza ku koncentrácii ľudí v uzavretých priestoroch s obmedzenou možnosťou vonkajšieho vetrania, často neadekvátna vzduchotechnika môže prispievať k šíreniu vírusu (lietadlový efekt) a jeho prenos je možný aj chytaním tovaru. Ak zostanú obchody otvorené počas úplnej karantény, vyhubenie vírusu považujem za veľmi nepravdepodobné a odhadujem 10 – 1000x vyšší počet nakazených na jej konci, ako keby sa ľudia obchodom vyhli. Môj návrh riešenia minimálne v čase úplnej karantény: Jedlo by vyberali len zaškolení zamestnanci obchodov a odovzdali by ho vždy jednému zástupcovi domácnosti vo vonkajších priestoroch pred obchodom. Pri nákupe dostanú aj potrebné lieky. Každá z 2 miliónov domácností dostane raz za týždeň termín vyzdvihnutia jedla, ktoré si objedná online. Tým čo nemajú internet, objedná nákup niekto iný. Tým čo nemôžu na nákup ho vyzdvihne niekto iný a nechá pred dverami. Výdaj bude zabezpečovať osemtisíc pracovníkov (jeden pripraví nákup za 10 min, 50 nákupov za deň, 250 nákupov za týždeň). V zásade môže nastať problém s čerstvými potravinami, ale možno nebude až tak veľký. Rožky sa dajú zmraziť, alebo sa zvýši výroba trvanlivejšieho chleba. A ľudia si dnes začínajú piecť aj sami. Čo sa týka zeleniny a ovocia, tie bez problémov vydržia týždeň v chladničke. Mäso sa dá zmraziť. Ak má veľká rodina malú chladničku, kúpi si proste viac trvanlivých potravín. Predpokladám, že prechod na online predaj by informatici vyriešiť zvládli, stačí sa napr. poradiť s českým rohlik.cz. Príde mi to ako relatívne jednoduché riešenie s potenciálne veľmi pozitívnym dopadom na šírenie vírusu. Na tom, že Taliansko dnes musí ešte pritvrdiť karanténu, má štandardný spôsob nakupovania podľa mňa veľký podiel.

RESULTS

Not yet.

DISCUSSION :

Dajte vedieť váš pohľad na vec. Pre určenie predbežného záujmu som na facebooku vytvoril skupinu Vedci proti COVID-19. Všetci sú vítaní (aj nevedci).

https://www.facebook.com/groups/671709243645827/