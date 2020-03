Výzva obchodným reťazcom: Zaveďte výdaj pred obchodom a zachráňte naše životy!

Obchodné reťazce sa musia hneď začať pripravovať na výber jedla online a prechod k vyzdvihovaniu nákupov pred obchodom.

Nakupovanie jedla v obchodoch považujem za veľký problém aj pri prísnych opareniach. Dochádza ku koncentrácii ľudí v uzavretých priestoroch s obmedzenou možnosťou vonkajšieho vetrania, často neadekvátna vzduchotechnika môže prispievať k šíreniu vírusu (lietadlový efekt) a jeho prenos je možný aj chytaním tovaru. Ak zostanú obchody otvorené počas úplnej karantény (Taliansko, Španielsko), vyhubenie vírusu považujem za nemožné a odhadujem desať až tisíckrát vyšší počet nakazených na jej konci, ako keby sa ľudia obchodom vyhli. Čím je vyšší počet nakazených na konci karantény, tým skôr sa do nej musí znovu. Ale behanie po obchodoch sa dá obísť relatívne jednoducho.

Jedna vec je jasná už pri dnešnom stave. Pre obmedzenie šírenia nákazy v obchodoch treba čo najviac znížiť koncentráciu ľudí. To sa dá napríklad znížením frekvencie nákupov (a zvýšením ich objemu). Ak ale chceme byť výrazne úspešnejší, treba ďalších ľudí z obchodov dostať pomocou online predaja s využitím dvoch možností:

1, Doručenie nákupu do domu . To dnes vo svete raketovo stúpa. Na Slovensku je to zatiaľ slabé a zabezpečiť ho pre väčšiu časť domácností je nereálne. Chýba infraštruktúra, predovšetkým autá s chladením vhodné na rozvoz potravín. Do domu doručuje len Tesco a niekoľko menších predajcov (https://fitshaker.sk/13-obchodov-kde-mozes-urobit-online-nakup-potravin-s-dovozom-domov/). Doručovanie navyše funguje iba v okolí veľkých miest a donáškové služby sú už dnes preťažené. A to sme ešte len na začiatku pandémie. Ľudí v karanténe aspoň zachraňuje služba https://www.nakup.sk/, ktorá dnes začala s donáškami predpripravených balíkov základných potravín (Bratislava, Košice, Žilina). Nedostatočnú infraštruktúru ľudia vo Wuhane obchádzajú aplikáciami umožňujúcimi skupinové nakupovanie a doručenie jedla pre celú bytovku naraz (https://www.badiucao.com/blog/categories/wuhan-diary + google translate). To je zaujímavé riešenie, ale je vhodné hlavne vo veľkých mestách a pristúpili by sme naň asi len v čase úplnej karantény.

2, Vyzdvihnutie nákupu pred obchodom . Pri súčasnej infraštruktúre je efektívnejšou možnosťou zachovať sieť obchodov vo forme skladov a presunúť ľudí z obchodu von pred neho. Vyzdvihnúť si nákup pred obchodom sa dnes na Slovensku prakticky nedá. Tesco túto možnosť ponúka v piatich najväčších obchodoch, ale momentálne nefunguje ani to (https://tesco.sk/sluzby-a-znacky/potraviny-domov/klikniavyzdvihni/). V Česku už na výdaj pred obchodom z donútenia prechádzajú menšie obchody, ktoré by inak zostali zatvorené (https://www.prodejnadalku.cz/). Nepotrebujú ani funkčný e-shop, stačí stránka so zoznamom ponúkaných vecí a ľudia si vyberú emailom.

Aby sme znížili prenos nákazy, obchodné reťazce sa teraz musia intenzívne zaoberať vývojom stránok na online predaj a začať ponúkať výdaj nákupov pred obchodom. Zamestnancov na výber potravín nebude ťažké zohnať, stačí sa spýtať v automobilkách. S radosťou im za prípravu nákupu zaplatím aj viac ako tie tri eurá, ktoré berie Tesco za doručenie až do domu. A predpokladám, že podobní ľudia budú rýchlo pribúdať. Vyššia cena za prípravu nákupu navyše motivuje ľudí robiť väčšie nákupy a nedôjde k preťaženiu pri jeho výdaji. Aby neprišli zamestnanci do kontaktu s nakupujúcimi ľuďmi, dá sa nákupy pripravovať mimo otváracích hodín. Začne sa samozrejme od najväčších obchodov. Podľa záujmu môžu postupne túto formu predaja obchodné reťazce rozširovať a pripravovať sa aj na celkové zrušenie kontaktnej formy predaja potravín. Pri začiatku úplnej karantény treba prejsť na online nakupovanie pokiaľ možno celoštátne.

Pri štandardnom modeli nakupovania je zníženie frekvencie nákupov len odporúčané. Pri oboch prístupoch online distribúcie potravín je už prakticky nutné. Inak by momentálna infraštruktúra okamžite skolabovala. Motiváciu ľudí často nakupovať jednak zníži spomínaná vyššia cena za prípravu nákupu, ale mohla by ich o zníženie počtu nákupov poprosiť aj vláda. Ak by to nestačilo, štát by musel pri vstupe do úplnej karantény obmedzenie nákupov nariadiť. V úplnej karanténe by to mohlo fungovať nejak takto:

1, Štandardnej domácnosti je na daný týždeň pridelený práve jeden termín na nákup v obchode. Obchody medzi sebou zdieľajú databázu domácností.

2, Zástupca domácnosti doručí do vybraného obchodu informáciu čo chce kúpiť (cez e-shop / emailom / telefonicky) a zaplatí online po zadaní objednávky.

3, Potraviny (a lieky?) vyberie do uzavierateľnej euro prepravky zaškolený zamestnanec obchodu, ktorý má respirátor, jednorazové rukavice a je pravidelne testovaný na COVID-19. Zamestnanec vysunie vozík von cez dvere, kde čakajú zástupcovia domácností vo vzdialenosti päť metrov. Vozík si vyložia do auta. Ak nemajú auto, vezmú celú domácnosť. Ak neodnesú jedlo pre seba na týždeň, dovezie im nákup niekto iný. Vozíky a prepravky sa po použití vydezinfikujú.

- Výdaj pre dva milióny domácností zabezpečuje 16 tisíc pracovníkov (jeden pripraví nákup za 20 min, 25 nákupov za deň, 125 nákupov za týždeň). Neviem koľko je ich v obchodoch dnes, ale ľudí bez práce je dosť a bohužiaľ budú rýchlo pribúdať.

- Nastane menší problém s čerstvými potravinami. Ale rožky sa dajú zmraziť, dá sa kúpiť dopekacie pečivo, alebo sa zvýši výroba trvanlivejšieho chleba. Mäso sa dá keď tak zmraziť tiež. Zelenina a ovocie týždeň v chladničke vydržia.

- Výnimku majú ľudia so špeciálnymi diétami ktorí musia jesť čerstvé potraviny (histamínová intolerancia a pod.) a domácnosti s väčším počtom členov ako päť. Tým jedlo doručujú štandardné online obchody. Tie tiež doručujú za vyšší príplatok tým, čo na niečo zásadné zabudli.

- Ak má štandardná rodina malú chladničku, kúpi si viac trvanlivých potravín alebo väčšiu chladničku.

- Cez pracovnú dobu si nákup vyzdvihujú ľudia pracujúci z domu a študenti, prípadne dôchodcovia (nie som za to aby boli chudáci celý čas zavretí doma, stačí dodržovať odstup). Pracujúci si nákup vyzdvihnú skoro ráno, večer, alebo im ho vyzdvihne niekto, kto do práce cestovať nemusí.

- Obchody s väčším dopytom sú otvorené dlhšie ako tie s menším.

- Tým čo nemajú internet objedná nákup niekto iný, alebo im leták doručia poštou a jedlo si objednajú telefonicky.

- Ak si niekto nestihne nákup prevziať v stanovenom čase, zamestnanec mu zavolá a uloží ho zatiaľ do chladiaceho boxu.

- Pre ľudí bez účtu v banke sú zriadené špeciálne platobné terminály, ktoré prijímajú hotovosť.

Takéto opatrenia by boli oproti mesačnému zákazu vychádzania už len detail. A došlo by k potenciálne veľmi pozitívnemu dopadu na šírenie vírusu. Mohlo by sa nám podariť sa ho na čas aj zbaviť (kým ho nejaký kamionista neprivezie cez hranice).

Poznámka k reálnosti úplnej karantény na Slovensku: Nový Zéland zajtra (25.3.) o polnoci vstúpi do úplnej karantény. V čase tohto rozhodnutia (23.3.) mal len 102 potvrdených nakazených (https://theconversation.com/overjoyed-a-leading-health-expert-on-new-zealands-coronavirus-shutdown-and-the-challenging-weeks-ahead-134395). Podobne ako my sú v katastrofálnej situácii v počte pľúcnych ventilátorov (jeden na 22 tisíc ľudí). Teraz ju nielen odvrátia, ale majú reálnu šancu vírus vyhubiť. Slovensko má dnes 204 potvrdených nakazených a jeden ventilátor na 12 tisíc ľudí. Česko má jeden na 3 tisíc ľudí. Ako som písal minule, mali by sme spraviť to isté čo Nový Zéland a čím skôr (https://peterkolesar2.blog.sme.sk/c/530652/virusu-sa-este-mozeme-zbavit-aj-uplne.html).

Nemáme času nazvyš! Ak poznáte niekoho v dôležitej pozícii v Tescu, Lidli, Kauflande, Bille, Coop Jednote, Terne a pod., prepošlite im prosím túto výzvu. A dajte vedieť, čo povedali.