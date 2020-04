Tri Matovičove možnosti, jedna horšia ako druhá.

A nemáme náhodou ešte jednu? Bežní ľudia situácii nerozumejú, dokonca ani komentátori v novinách. Takže Matovič si môže ankety a prieskumy strčiť niekam. Na základe rád odborníkov to musí rozhodnúť sám.

Poďme si rozobrať tie tri možnosti opatrení, ktoré popísal Matovič.

1. možnosť: Povinnú karanténu budú mať rizikové skupiny, napríklad seniori. Ostatným by sa mohli uvoľniť opatrenia . Povedzme, že je na Slovensku 5.5 milióna ľudí, z toho 2.5 milióna pracujúcich, 1.5 milióna dôchodcov (starobných a invalidných) a 1.5 milióna detí a študentov VŠ. Ako by Matovič udržal 1.5 milióna dôchodcov niekoľko mesiacov v domácom väzení, mi nie je jasné. Ale povedzme, že sa mu to čiastočne podarí. Čo sa zhruba stane s pracujúcimi? Odhadujem že 60% z nich sa postupne nakazí. Keďže sme ich neobmedzili, veľká časť z nich bude chorá naraz a kapacita nemocníc bude prekročená. Kvôli tomu zomrie viac ľudí, ako pri stíhajúcich nemocniciach. Odhadujem okolo 15 tisíc mŕtvych (1% z 1.5 milióna nakazených pracujúcich). Navyše veľká časť spoločnosti bude na PNke naraz, čo bude mať tiež výrazný dopad na bežný život a ekonomiku. Ďalším problémom sú mutácie vírusu. Čím viac ľudí necháme sa nakaziť, tým väčšia je šanca že zmutuje tak, aby bol schopný nakaziť nás znovu (ako chrípka). Mutácií bude za chvíľu veľa v krajinách ako Amerika, Británia a v rozvojovom svete. Ale zavreté hranice ich prenos k nám spomalia. A čo domovy dôchodcov? Myslíte, že sa nám podarí zabrániť prieniku nákazy do nich? Alebo odsúdime 10% ľudí v nich rovno na smrť? Z toho ako ich momentálne neriešime a z toho čo sa v nich deje v Česku, si skôr myslím, že by nastala druhá možnosť. Tak či tak, pri tejto 1. možnosti zomrie výrazne viac ľudí ako pri ostatných.

2. možnosť: Ostaneme pri tvrdých opatreniach a budeme dlho v takomto režime . V tomto prípade by sme sa podľa Matoviča „mordovali“ s vírusom mesiace. A má pravdu. Navyše už teraz sa opatrenia zjemňujú a udržať ich niekoľko mesiacov je nereálne. Túto možnosť teda neriešim.

3. možnosť: Krajina sa na dva či tri týždne „vypne“, aby sme zabili vírus . Podľa Matoviča by v tomto prípade fungovalo 100- až 150-tisíc ľudí, ktorí by zabezpečili infraštruktúru štátu, ale inak nik. Ako som písal minule, túto možnosť si zvolil Nový Zéland už v momente keď mal 102 potvrdených nakazených. Matúšovi Kostolnému (Denník N) ‘nie je jasné, ako by také vypnutie malo zničiť vírus, ktorý tu už je.‘ No Matúš, veľmi jednoducho. Vírus prežíva v čase vďaka tomu, že sa šíri z človeka na človeka. Ak každý zostane mesiac doma, tomuto prenosu sa zabráni a naše imunitné systémy vírus zatiaľ zabijú. Domácnosti s výskytom vírusu by samozrejme boli v karanténe až do preukázania jeho absencie u všetkých členov. Po skončení ‘vypnutia‘ je možné zase začať relatívne normálne žiť a prejsť k opatreniam ktoré teraz fungujú napríklad na Taiwane. Peter Tkačenko (SME) už túto možnosť ale vetoval. Zaujímalo by ma, ktorú z dvoch vyššie uvedených možností teda preferuje. Dobre teda, čo ak ale Matovič na niečo zabudol?

4. možnosť: Vylepšiť aktuálne opatrenia a čiastočne ubrať z tých tvrdých celoštátnych . Ako by to mohlo fungovať vidíme v Južnej Kórei a ďalších juhoázijských krajinách, ktoré prekonali SARS. Kórea dostala vírus pod kontrolu aj bez veľkých celoštátnych obmedzení. Použila pri tom masívne testovanie v postihnutých oblastiach, intenzívne vyhľadávanie kontaktov nakazených s využitím digitálnych dát a ich kontrolovanú karanténu. A toto je tá možnosť o ktorú sa treba snažiť. Ak ju nezvládneme, mali by sme pristúpiť k tej predošlej.

Poznámka k R: V centre pozornosti je dnes reprodukčné číslo R. To udáva priemerný počet ľudí, ktorých jeden nakazený ďalej nakazí. Ak je pod jedna, nákaza postupne vymizne. Ak je jedna, počet nakazených zostáva zhruba rovnaký. Ak je nad jedna, počet nakazených rastie exponenciálne a to tým rýchlejšie, čím je R vyššie. Kľúčová je teraz otázka, aké je na Slovensku R pri momentálnych opatreniach. Nevieme. Inštitút zdravotnej politiky (IZP) ho odhaduje na 1.65. Ja som optimistickejší a vidím ho niekde medzi 1 a 1.5. Každopádne, ak chceme s vírusom účinne bojovať, R treba držať pod 1. A momentálne opatrenia treba pravdepodobne pritvrdiť, až do momentu kým nebudeme schopní adekvátne testovať a vyhľadávať nakazených. A nie uvoľňovať ich, čo sa deje momentálne.

Každému odporúčam prečítať si článok od Tomasa Pueya, The Hammer and the Dance.

